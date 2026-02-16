Детский онколог рассказала, какие симптомы могут указать на рак у ребенка

сегодня в 16:04

Врач Аляутдинова: роста числа случаев рака у детей в Нижегородской области нет

Заведующая онкологическим отделением НОДКБ Динара Аляутдинова рассказала 15 февраля в Нижегородской области о симптомах детского рака, современных методах терапии и доступности лечения в регионе, сообщает «ФедералПресс» .

По словам врача, структура детской онкологии в регионе стабильна. Чаще всего выявляют гемобластозы — острые лимфобластные лейкозы и лимфомы. Далее идут опухоли нервной системы, нейробластомы, нефробластомы и саркомы. Рост числа случаев не фиксируется, динамика остается волнообразной.

«Рак в принципе не характерен для детского возраста», — пояснила Аляутдинова.

У детей преобладают эмбриональные опухоли, а «взрослые» формы встречаются редко и обычно связаны с генетической предрасположенностью. В последние годы активно развивается молекулярно-генетическая диагностика, что позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях и подбирать таргетную и иммунную терапию.

Врач призвала родителей обращать внимание на длительную субфебрильную температуру, беспричинную слабость, утреннюю рвоту, головные боли, плотные безболезненные лимфоузлы, «светящийся» зрачок на фото. При таких симптомах необходимо обратиться к педиатру.

Система помощи выстроена по принципу «врач — врач»: при подозрении ребенка оперативно направляют к онкологу. 99% детей проходят лечение в Нижнем Новгороде, включая химио-, таргетную и иммунотерапию. К федеральным центрам обращаются в сложных случаях или при необходимости трансплантации.

Поддержку семьям оказывает фонд «Нижегородский онкологический научный центр», который помогает с обследованиями, лекарствами и реабилитацией.

