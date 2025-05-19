Детокс, отеки, иммунитет: какую пользу несет в себе одуванчик

Отмечается, что растение содержит в себе минералы, витамины А, С, К и полезную клетчатку.

«С этими цветами есть масса полезных рецептов. И мед с ним варят, и варенье, и салаты делают. Более того, его еще и в косметологии применяют. И даже в садоводстве», — рассказала кулинарный блогер Ирина Розанцева.

Таким образом, сейчас наступает время для сбора одуванчиков. Однако делать это рекомендуется в лесу на полянках и ни в коем случае не у дорог и обочин, так как там растения сильно загрязнены.

По ее словам, одуванчик является отличным средством для детокса, в качестве чая растение поможет стимулировать работу печени. Листья одуванчика обладают мочегонным эффектом и могут снизить отечность. Более того, благодаря витаминам А и С растение укрепит иммунитет.