Десятки россиянок стали жертвами препарата для удаления мешков под глазами

Десятки россиянок пожаловались на препарат для удаления мешков под глазами. После таких уколов у девушек появились огромные синяки и отеки, от которых жертвы косметологов не могут избавиться месяцами, сообщает SHOT .

Россиянки, мечтающие избавиться от мешков под глазами, решили воспользоваться препаратом «Сферогель». Уколы с ним девушкам ставили косметологи.

Спустя некоторое время жертвы действительно замечали эффект отсутствия мешков под глазами, но он был кратковременным. Затем отеки возвращались, но на этот раз они были куда больше.

28-летняя Екатерина из Пензы рассказала, что уже несколько месяцев мучается после того, как вколола препарат. У нее появились огромные отеки на глазах. Косметолог объяснила это девушке индивидуальной реакцией организма. Однако избавиться от этого и вернуться к нормальной жизни у Екатерины не получается уже второй месяц.

Девушка принимала антигистаминные препараты, антибиотики, но они не помогли. Другая пострадавшая, Кристина из Брянска, сделала процедуру в прошлом году. Она до сих пор не может вернуться к нормальной жизни — девушка вынуждена жить с огромными синяками.

Всего пострадали от «Сферогеля» несколько десятков женщин. Главная проблема этого препарата в том, что от него нет антидота. Исправить ужасный эффект нельзя никакими способами. Девушки тратят сотни тысяч рублей, чтобы вернуться к нормальной жизни, но у них не получается сделать это.

Пластический хирург Владимир Плахотин рассказал, что этот препарат задерживает влагу из окружающих тканей. Это вызывает отеки. Он добавил, что у таких уколов всегда есть риски осложнений.

Ранее женщина умерла на операции по коррекции груди в Подмосковье. Она не смогла выйти из наркоза.