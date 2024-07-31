Дерматовенерологи МОНИКИ вылечили пациента с редким хроническим заболеванием

В отделение дерматовенерологии МОНИКИ им. Владимирского поступил пациент с жалобами на высыпания по всему кожному покрову с выраженным зудом. В отделении дерматовенерологии МОНИКИ им. Владимирского специалисты заподозрили у пациента мастоцитоз (пигментную крапивницу). Была проведена гистологическая верификация клинического диагноза. Биопсия кожи подтвердила предварительный диагноз. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Мастоцитоз — это редкое опухолевое заболевание тучных клеток (мастоцитов), которое сопровождается появлением пигментной сыпи. Тучные клетки — разновидность белых клеток крови, обычно они не выходят в кровоток, а находятся в соединительной ткани. Мастоцитоз отличается от классических аллергических реакций тем, что является хроническим, а не эпизодическим расстройством.

«При пигментной крапивнице постановка верного диагноза играет очень важную роль. При отсутствии своевременного лечения у пациента может начаться развитие системного процесса с поражением внутренних органов, что в дальнейшем может привести к развитию онкологии и летальному исходу. Поэтому было крайне важно исключить системность патологического процесса. Для этого мы взяли общий анализ крови, провели гастроскопию, исключив поражение желудочно-кишечного тракта, и сделали УЗИ органов брюшной полости. Здоровое состояние внутренних органов пациента означало, что это кожная форма мастоцитоза», — рассказала заведующая отделением дерматовенерологи МОНИКИ им. Владимирского Елена Зенкевич.

Пациенту были назначены лечение антигистаминными средствами, кортикостероидными мазями, а также физиотерапия. Через 10 дней на фоне этого лечения высыпания практически все уплостились и побледнели. Процесс полного восстановления у этого заболевания длительный — на сегодняшний день у пациента верхние и нижние конечности свободны от высыпаний, на теле еще сохраняются. Пациент находится под наблюдением дерматовенеролога по месту жительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.