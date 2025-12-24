Дерматолог указала на опасный эффект от синего экрана для человека

Длительное нахождение перед экранами различных устройств, таких как смартфоны, компьютеры и телевизоры, излучающими синий свет, может провоцировать преждевременное старение кожи из-за окислительного стресса и деградации коллагеновых волокон. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, дерматовенеролог Наталья Михайлова в интервью RT .

«Синий свет проникает глубже ультрафиолета — до уровня дермы — и усиливает образование свободных радикалов. В результате возникает окислительный стресс, усиливается разрушение коллагена, что приводит к ускорению процессов старения кожи», — пояснила специалист.

Эксперт обратила внимание на то, что помимо непосредственного влияния излучения, негативную роль играют сопутствующие факторы: ухудшение микроциркуляции, напряжение лицевых мышц, особенно в области вокруг глаз, и потеря влаги кожей. Ввиду невозможности полного отказа от использования гаджетов, специалист порекомендовала меры, позволяющие минимизировать негативное воздействие.

Она посоветовала россиянам использовать специальные защитные пленки на экраны для снижения влияния синего света, а также тщательнее ухаживать за кожей, делая упор на средства с антиоксидантными свойствами. Михайлова также акцентировала важность применения солнцезащитных средств даже в помещениях, так как они частично блокируют синий свет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.