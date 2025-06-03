Дерматолог рассказала, что делать, если подхватили церкариоз

«Заболевание не требует специфического лечения. Чаще всего достаточно принять теплый душ, промыть пострадавшие участки мягким мылом, обработать противозудным кремом, если реакция сильная, можно принять антигистаминный препарат. Главное — не расчесывать кожу, чтобы не занести вторичную инфекцию. У детей, аллергиков или людей с чувствительной кожей реакция может быть более выраженной», — сказала Филева.

Она добавила, что в редких случаях на фоне церкариоза поднимается температура тела, появляется общее недомогание — в этом случае стоит показаться врачу.

«Церкариоз — не опасное, но довольно неприятное заболевание. При купании в зараженной воде личинки (церкарии) проникают в верхние слои кожи, где почти сразу погибают, но успевают вызвать выраженную иммунную реакцию. На теле появляется сыпь, покраснение, иногда волдыри, сопровождающиеся сильным зудом. Эти симптомы могут сохраняться от нескольких часов до нескольких дней», — рассказала дерматолог.

Филева предупредила, что больше всего церкарий — в мелких, стоячих водоемах, особенно там, где много уток, чаек, гусей и пресноводных моллюсков — их паразиты используют промежуточных «хозяев».

«Самые опасные участки — у берега, где вода хорошо прогревается, а течение слабое. В реках, больших озерах и морях риск заражения крайне низкий. Чтобы избежать церкариоза, врачи советуют выбирать для купания проверенные, чистые водоемы с проточной водой, избегать заросших берегов и скоплений птиц. После выхода из воды лучше насухо вытереться полотенцем — это помогает удалить с кожи попавших на нее личинок», — посоветовала врач.

Ранее десятки россиян пожаловались на волдыри и зуд после купания. О заползающих под кожу личинках рассказали в Московской, Нижегородской, Тамбовской областях, а также в Башкирии.