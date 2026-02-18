Дерматолог рассказала, что будет с ногтем за полгода без гель-лака

По словам врача-дерматолога, трихолога, доктора медицинских наук, профессора Юлии Галлямовой, после двух-трех процедур нанесения гель-лака необходимо предоставить ногтевой пластине возможность отрасти, что в среднем занимает около полугода. Специалист указала, что регулярное покрытие гель-лаком может привести к ухудшению состояния ногтей.

Специалист пояснила, что для закрепления покрытия верхний слой ногтя постоянно подвергается спиливанию. Интенсивность этой обработки зависит от мастера, но она неизбежна. В результате пластина значительно истончается, что повышает ее чувствительность, а кожа под ногтем обладает гораздо более высокой чувствительностью, чем кожа ладони. Это, в свою очередь, увеличивает риск развития грибковых инфекций, таких как плесневый грибок или трихофитон.

«Нужно иногда себя тормозить. Понятно, что у каждого ногтевая пластинка имеет разную толщину, но, как правило, нужно через два-три покрытия давать ногтевой пластинке возможности отрасти, стать полноценной. А уже потом на нее также можно было наложить гель-лак. Но вот эти шесть месяцев, к сожалению, никто не хочет выдерживать, но надо бы», — рассказала в эфире Sputnik Галлямова.

Специалист призвала к умеренности, подчеркнув, что, хотя толщина ногтевой пластины индивидуальна, общее правило заключается в том, чтобы после нескольких покрытий дать ногтю возможность отрасти и восстановить свою структуру. Только после этого можно вновь наносить гель-лак.

