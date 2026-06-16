Дерматолог Радина призвала отложить татуировки до осени

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Летом татуировки заживают хуже из-за жары, пота и открытых ран. Врач-дерматолог Кристина Радина посоветовала отложить процедуру до осени, сообщает Life.ru .

Кристина Радина пояснила, что в жару сосуды расширяются и приток крови к коже усиливается. Из-за этого могут увеличиться отек и покраснение, а качество татуировки — ухудшиться.

По словам врача, в жаркую погоду человек сильнее потеет. Влажная среда под повязкой создает условия для размножения бактерий, повышает риск инфекции, нагноения и плохого заживления.

Радина рекомендовала обратиться к врачу при сильном отеке, температуре выше 38 °C, зуде или других признаках недомогания.

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