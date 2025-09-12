Дерматолог назвала болезни, из-за которых волосы начинают сыпаться пучками

Обильное выпадение волос может быть связано не с косметикой, а с серьезными внутренними нарушениями, сообщила РИАМО врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«В первую очередь нужно исключить самые распространенные причины обильного выпадения волос. Оценить уровень микронутриентов — особенно витаминов D, B9, а также цинка, кальция, меди. Исключить анемию — заболевание, которое связано с дефицитом железа или витамина В12», — сказала Филева.

Она добавила, что имеет смысл проверить состояние щитовидной железы, так как сбой в ее работе влияет на обмен веществ, сказывается не только на общем самочувствии, но и на состоянии кожи, волос и ногтей.

«Результаты анализов стоит обсудить с терапевтом. При необходимости он подберет лекарства, которые помогут восполнить дефицит. Кроме того, важно проконсультироваться с трихологом — врачом, который специализируется на диагностике и лечении заболеваний волос и кожи головы», — отметила врач.

Филева уточнила, что с домашними рецептами для роста волос стоит быть осторожнее. Травяные отвары и масла могут спровоцировать аллергическую реакцию — кожа головы будет шелушится и чесаться.

