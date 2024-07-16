Дерматолог Халеева рассказала, как правильно ухаживать за кожей в отпуске

За две недели до пляжного отдыха рекомендуется делать одну процедуру биоревитализации, так можно подготовить кожу к смене климата и защитите ее от негативного влияния УФ-лучей, сообщила РИАМО врач дерматолог-косметолог клиники ZEN Levitation Екатерина Халеева.

«Далее в первые три дня на отдыхе должны применяться максимальные фильтры. По прошествии трех дней можно снижать интенсивность защиты, но не рекомендуется использовать фильтры ниже 30 SPF», — сказала Халеева.

Она уточнила, что в 70% случаев кожа стареет из-за воздействия ультрафиолета. Обусловлено это тем, что он проникает в дерму (глубокий слой кожи) и способствует образованию свободных радикалов, оказывающих разрушающее воздействие на коллагеновые волокна.

Как пояснила дерматолог-косметолог, есть два вида ультрафиолетовых лучей, которые оказывают негативное влияние на кожу человека — UVА и UVB-лучи. UVА-лучи составляют 95% от всего ультрафиолета, достигающего поверхности земли, и являются самыми опасными для кожи. Именно они запускают процесс разрушения коллагена и эластина, повреждая клетки, со временем провоцируя злокачественные изменения и способствуя фотостарению.

«UVB-лучи составляют лишь 5% от всего ультрафиолета, достигающего земную поверхность.UVB-излучение проникает сквозь эпидермис, благодаря чему кожа не только загорает, но и получает солнечный ожог, который может спровоцировать аллергическую реакцию или развитие раковых клеток», — отметила врач.

Защита от ультрафиолета

По ее словам, выделяют два вида SPF-фильтров. Физические (минеральные): диоксид титана или оксид цинка — самые распространенные из существующих. Работают защитным экраном, отражающим солнечные лучи от поверхности кожи. Подходят для чувствительной кожи. А также химические: поглощают UV-излучение, активизируясь под их непосредственным влиянием. Часть химических фильтров эффективна против негативного влияния UVА-лучей, часть — против UVB-лучей.

Иногда защитная косметика с SPF представляют собой защиту с дополнительными свойствами ухода и увлажнения, иногда — без дополнительных свойств. Если средство принадлежит ко второй категории, то перед его применением следует наносить питательные и увлажняющие сыворотки.

После купания в морской воде необходимо ополоснуться пресной водой, чтобы на коже не оставались кристаллики соли, способные преломлять лучи солнца и вызывать еще больший ожог. После этого необходимо заново нанести средство с фильтрами.

Уход после пляжа

Она рассказала, что после возвращения с пляжа необходимо удалить косметику с SPF, используя средство для снятия макияжа.

«Затем нанести увлажняющие средства, которые снимают покраснения, заживляют повреждения и восстанавливают гидролипидный слой. В состав могут входить гиалуроновая кислота, алоэ вера, витамин Е, керамиды, аллантоин, мочевина— все, что оказывает нормализующее, успокаивающее действие и снимает гиперреакцию. Антиоксиданты также крайне полезны, так как ультрафиолетовое излучение вызывает образование свободных радикалов», — посоветовала доктор.

Как добавила эксперт, чтобы подготовить кожу к инсоляции, превентивно желательно использовать витаминные комплексы с антиоксидантами. Основные в этой группе вещества — витамины А, Е, С.

По ее мнению, после отдыха следует сделать две процедуры биоревитализации, тем самым восстановив водный баланс, так как по возвращению домой кожа начинает испытывать сухость и появляется шелушение. Всего тремя процедурами можно предотвратить обезвоженность кожи и ее преждевременное старение.