Депздрав Москвы опроверг сообщения о паспортной пропускной системе в СПИД-центре

В Telegram-каналах распространилась информация, что в московском центре профилактики и борьбы со СПИДом собираются ввести паспортную пропускную систему. Она не соответствует действительности, сообщили в департаменте здравоохранения столицы.

Некоторые СМИ заявили, что для прохода на территорию центра теперь якобы требуется предоставление паспортных данных. Однако правила не менялись.

В Депздраве Москвы отметили, что центр работает в штатном режиме. Дополнительные меры для прохода на его территорию не вводились.

Пациенты и лица, желающие пройти обследование, могут посетить медучреждение в рабочие часы. Паспортные данные предъявлять не нужно.

