Новая детская поликлиника заработала в Зеленограде

сегодня в 18:45

Новую детскую поликлинику открыли в зеленоградском районе Крюково в Москве. Она будет принимать 320 человек в смену, сообщает в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

Четырехэтажное строение площадью примерно шесть тыс. квадратных метров построили за счет бюджета города. Поликлинику возвели по новому московскому стандарту.

В ней будут зоны реабилитации, отделения лучевой и функциональной диагностики. Гостей будут принимать педиатры и узкие специалисты — хирурги, офтальмологи, оториноларингологи и хирурги.

В поликлинику передали современное оборудование для диагностики. Во внутреннем дворе установили игровую площадку, а также зону ожидания для родителей.

Поликлиника расположена неподалеку от жилых домов. Она находится в пяти минутах ходьбы от станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково.