Депутат Леонов предложил делать аборты только в рамках системы ОМС

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов считает, что в РФ надо установить государственный контроль за прерыванием беременности. Для этого он предложил проводить аборты только в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает ТАСС .

Депутат считает, что данная мера позволит установить полный контроль над выполнением всех требований для прерывания беременности. Это также касается консультаций психолога и соблюдения дней тишины.

Леонов заявил, что объемы средств фонда ОМС в этих целях направят не только в государственные, но и в частные клиники. Однако для этого требуется соблюдение «всех требований».

Если они будут нарушаться, то частная клиник и будет лишена средств фонда. То есть проводить аборты в ней будет нельзя, добавил депутат.

Он также считает, что медработники, которые «помогают женщине принять правильное решение и отказаться от аборта», должны получать премии.

Ранее акушер-гинеколог объяснила, чем аборты могут обернуться для женщин. По ее словам, они могут вызвать заражение крови и бесплодие.