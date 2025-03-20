Деньги не все решают: почему богатые тоже могут быть несчастными

Финансовая стабильность не всегда делает человека счастливым, поскольку счастье чаще зависит от качества отношений и внутренней гармонии, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Парадокс богатства заключается в том, что деньги не всегда приводят к долгосрочному счастью. Хотя финансовая стабильность может обеспечить комфорт и безопасность, она не гарантирует эмоционального удовлетворения или ощущения смысла жизни. Люди могут испытывать пустоту после достижения материальных целей или чувствовать давление от ожиданий окружающих», — отметила Крашкина.

Она подчеркнула, что богатство может усложнять социальные связи и вызывать чувство изоляции.

«Отсутствие доверия, сложные отношения с окружающими и чувство одиночества часто становятся следствием высокого уровня достатка. Кроме того, стремление к материальным благам может приводить к эмоциональному выгоранию и разочарованию», — пояснила врач.

Крашкина добавила, что исследования подтверждают связь между уровнем счастья и качеством социальных связей.

«Истинное счастье чаще связано с качеством отношений, возможностью самореализации и ощущением внутренней гармонии. Поддержка близких, реализация творческого потенциала и нахождение личного смысла жизни играют куда большую роль, чем материальный достаток», — резюмировала психотерапевт.

Международный день счастья отмечается 20 марта с целью признать важность счастья в жизни каждого человека и поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты.