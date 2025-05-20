День рождения джинсов: уролог объяснил, как правильно носить штаны

Врач-уролог Андрей Смерницкий заявил, что ношение узкой и некомфортной одежды может быть не совсем безопасно: узкие джинсы способны сдавливать бедренные сосуды и нарушать кровоснабжение, это может даже привести к бесплодию, сообщает Life.ru .

«У женщин, в связи с тем, что есть физиологические выделения из половых путей, плохая вентиляция малого таза способствует размножению бактерий, грозит циститом, вагинитом, инфекцией мочеполовой системы», — добавил доктор.

По его словам, страдают от узких штанов и мужчины: у такой одежды температура яичек может повышаться, что способствует нарушению фертильности. Смерницкий посоветовал выбирать дышащие натуральные ткани и как можно более просторную одежду.

20 мая во всем мире отмечается День рождения джинсов. В этот день мастера Леви Страусс и Джэйкоб Дэвис получили патент на производство «рабочих комбинезонов без бретелей с карманами для ножа, денег и часов».