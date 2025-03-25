День открытых дверей в Центре амбулаторной онкопомощи Люберец состоится 29 марта

Жителей городского округа Люберцы приглашают посетить День открытых дверей в Центре амбулаторной онкологической помощи Люберецкой областной больницы, который пройдет 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Своевременная диагностика позволяет выявить серьезные заболевания, в том числе онкологические, на ранней стадии. Сейчас мы обладаем настолько чувствительной аппаратурой, что можем обнаруживать рак на нулевой стадии. В этом случае можно обойтись без химио- и радиотерапии, которые оказывают нагрузку на весь организм. Поэтому регулярный онкоскрининг жизненно необходим», — отметила заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи Люберецкой областной больницы Светлана Кузьмичева.

Она добавила, что в День открытых дверей гости Центра смогут пройти диагностические исследования: маммографию или УЗИ молочных желез, гистологическое исследование шейки матки, ПСА-тест для диагностики риска рака предстательной железы. По желанию пациенты также могут пройти скрининг для выявления новообразований кожи.

Все обследования и консультации будут проводиться бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Время работы врачей с 9:00 до 14:00 часов. Адрес Центра амбулаторной онкологической помощи: ул. Назаровская, дом № 3.

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«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.