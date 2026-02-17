День открытых дверей пройдет в роддоме Одинцово 18 февраля

День открытых дверей для будущих родителей состоится 18 февраля в роддоме Одинцово, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие пройдет в здании роддома по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 3Б. Экскурсии для будущих родителей проводятся каждую среду в 12:00. Участники смогут посетить отделения, осмотреть родовые залы и палаты, а также задать вопросы врачам.

Для участия необходима предварительная запись по телефону +7 (985) 963-14-64 с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

Родильный дом входит в состав многопрофильной Одинцовской областной больницы и оказывает круглосуточную акушерскую и неонатологическую помощь. В учреждении работают 8 индивидуальных родовых залов, а также одноместные, двухместные, трехместные и четырехместные палаты для комфортного пребывания пациентов.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.