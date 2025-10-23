День открытых дверей пройдет в Орехово-Зуевском родильном доме

Ожидание ребенка — это не только радостный и светлый период в жизни женщины, но и время, полное волнений и вопросов. Для того чтобы снизить уровень беспокойства, Орехово-Зуевский родильный дом проводит Дни открытых дверей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Наши встречи с будущими родителями проходят на регулярной основе. На Днях открытых дверей наши специалисты подробно и в доступной форме рассказывают о подготовке к предстоящим родам. Гости могут задать интересующие их вопросы. В программу мероприятия обязательно входит экскурсия», — отметила заведующая родильным домом Вера Калинина.

Мероприятие состоится 23 октября, начало в 14.00.

В роддоме созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного ведения беременности и родов, чтобы будущие мамы чувствовали себя хорошо. Роддом принимает не только жительниц округа, но и всего Подмосковья, а также близлежащих областей.

При выписке из родильного дома помимо подарка от губернатора Подмосковья также вручается подарок от главы округа Руслана Заголовацкого.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.