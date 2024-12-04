День донора состоится в Ленинском округе 18 декабря

В Ленинском городском округе пройдет очередной день донора. Жители смогут присоединиться к акции 18 декабря с 9:00 до 12:00 во Дворце спорта «Видное», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие проводится местным отделением «Российский Красный Крест» совместно с Автономной некоммерческой организацией «Региональное объединение доноров стволовых клеток «Генетика» и Московским областным центром крови.

«На территории Ленинского городского округа эта акция проводится регулярно. Потребность в донорах крови высокая. Желающие сдать кровь могут по предварительной записи прийти по адресу: город Видное, улица Олимпийская, дом 4 (центральный вход). Каждый донор — это шанс на выздоровление для тех, кто в этом нуждается», — приводятся в сообщении слова председателя АНО «РОДСК «Генетика» Николая Гаврилова.

В пресс-службе рассказали, что донорами могут стать граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста, при предъявлении паспорта, подходящие по состоянию здоровья, имеющие постоянную или временную регистрацию в Москве или Московской области. Кроме того, желающим сдать кровь рекомендуется легкий ужин накануне и легкий завтрак в день процедуры. За 48 часов необходимо исключить спиртное.

Ранее сообщалось, что 40 жителей из Ленинского городского округа сдали 18 литров донорской крови и ее компонентов в рамках традиционной акции «День донора». Всем сдавшим безвозмездно кровь предоставляется справка освобождения от работы на 2 дня и денежная компенсация на дополнительное питание.

Предварительная запись желающих принять участие в Дне донора производится по телефонам: +7 (916) 875-80-85; +7 (977) 717-55-12.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.