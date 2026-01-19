День донора собрал 79 участников в Жуковском

В Жуковском 16 января прошел День донора во Дворце культуры, участие приняли 79 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В пятницу, 16 января, в «розовой гостиной» Дворца культуры Жуковского прошел первый в этом году День донора. В акции приняли участие 79 человек, из которых 7 стали донорами впервые и получили памятные значки.

Перед сдачей крови всем участникам провели медицинский осмотр, проверили уровень гемоглобина, отсутствие инфекций и вирусов, а также определили группу крови и резус-фактор. Доноров угощали сладким чаем и печеньем.

По словам председателя донорского движения «Спасательного Резерва Подмосковья» Светланы Коротковой, в ходе мероприятия заготовили более 35 литров крови.

В 2025 году в Жуковском уже организовали 5 подобных акций, и в этом году планируют провести еще столько же. Донором может стать здоровый человек в возрасте от 18 до 60 лет и весом не менее 50 килограммов.

