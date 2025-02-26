День донора пройдет в Луховицах 3 марта

Московский областной центр крови проведет в Луховицах очередной день донора. Акция пройдет в Доме культуры «Старт» 3 марта с 9:00 до 12:00 при поддержке сотрудников отделения переливания крови Луховицкой больницы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Тем, кто желает сдать кровь, понадобится паспорт и СНИЛС. Каждый претендент перед донацией пройдет медицинское обследование, а после сдачи крови доноры получат льготы, установленные государством, а также выплату на питание в размере 1 052 рублей.

«За один раз донор жертвует 450 мл крови. Такое количество безопасно для человека, важно, чтобы промежуток между сдачей крови составлял не менее 60 дней», — сказал заведующий отделением переливания крови Луховицкой больницы, врач-трансфузиолог Игорь Воробьев.

Донорская кровь и ее компоненты, заготовленные бригадой областного центра крови в Луховицах, поступят в медицинские организации Московской области, для оказания помощи тем, кто нуждается в переливании. Подробно узнать о том, как стать донором, можно в отделении переливания крови Луховицкой больницы в будний день с 9:00 до 13:00 по адресу: Луховицы, ул. Мира, д. 17А.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.