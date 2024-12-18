День донора крови пройдет в Одинцове 21 декабря

В отделении переливания крови Одинцовской областной больницы в ближайшую субботу состоится прием донорской крови. Банк крови необходимо пополнять постоянно, чтобы пациенты, нуждающиеся в компонентах крови, получили необходимое лечение. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Кровь и компоненты крови необходимы больным тяжелых онко-гематологических заболеваний, препараты необходимы женщинам в послеродовом периоде, пациентам, попавшим в дорожно-транспортные происшествия», — рассказала врач-трансфузиолог, заведующий отделением Наталья Ивановна Хильченко.

Чтобы стать донором, нужно быть совершеннолетним, не иметь инфекционных заболеваний, наркотических зависимостей или алкоголизма. Сдача крови запрещена для лиц с обострением хронических заболеваний.

Перед процедурой требуется 72 часа избегать приема аспирина и анальгетиков, за 48 часов до донации отказаться от приема алкоголя. Накануне и в день сдачи крови следует убрать из рациона острую, жирную и жареную пищу. Утром рекомендуется легкий завтрак: сладкий чай, сухое печенье или каша на воде. За час до процедуры откажитесь от курения.

Донорский светофор доступен по ссылке.

Доноры крови приглашаются 21 декабря с 8:30 до 12:00 по адресу: г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55 (территория терапевтического корпуса Одинцовской ОБ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.