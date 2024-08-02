Деменция и болезнь Паркинсона: ученые ответили, к чему приводит жир на животе

Исследователи из Сычуаньского университета пришли к выводу, что висцеральный жир может привести к ухудшению когнитивных способностей и памяти человека. Позицию ученых подтверждает врач-эндокринолог Анна Гончарова, сообщает портал «Узнай.ру» .

Ученые наблюдали за испытуемыми в течение 9 лет, а в исследовании приняли участие 400 тысяч человек. У 8 тысяч из них обнаружили нарушения в работе мозга, причем все эти люди страдали от избыточных отложений жира на животе и руках.

Согласно результатам исследований, обладатели висцерального жира на 18% больше других рискуют получить болезнь Паркинсона или Альцгеймера и еще на 13% — нарушения других мозговых функций.

Дело в том, что висцеральный жир приводит к своеобразным отравлениям и воспалениям в организме, в результате чего появляются нейродегенаративные заболевания.

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