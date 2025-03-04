Даже если солнце не кажется ярким: почему важно использовать крем с SPF весной

Весной нужно использовать солнцезащитный крем, потому что ультрафиолетовые лучи проникают сквозь облака и воздействуют на кожу даже в пасмурные дни, сообщила РИАМО врач-дерматолог, косметолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елизавета Шухман.

«Даже если солнце не кажется ярким, его лучи все равно могут повредить кожу и ускорить ее старение. Поэтому весной важно использовать крем с SPF не ниже 30, даже если на улице прохладно», — сказала Шухман.

Она добавила, что особенно важно защищать лицо и шею, потому что кожа там тонкая и более уязвимая.

«Когда коже не хватает увлажнения, это можно заметить по некоторым признакам. Например, сухость и стянутость после умывания, мелкие трещинки и шелушение, тусклый цвет лица, а также неприятные ощущения после нанесения косметики», — перечислила дерматолог.

Шухман также отметила, что обезвоженная кожа делает морщины и складки более заметными.