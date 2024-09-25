«Далеко не все знают»: онколог ответил, как предотвратить рак шейки матки

Завотделением хирургических методов лечения онкологических заболеваний клиники «МАК» Сергей Анпилогов рассказал, как можно предотвратить распространенное и очень опасное заболевание — рак шейки матки. По его словам, в этом аспекте помогут регулярные скрининги и анализы, а также общее внимание женщины к своему здоровью, сообщает Газета.ru .

«Далеко не все знают о том, что этому виду рака предшествуют предраковые состояния. Это целая группа заболеваний, которые имеют общее название CIN или дисплазия шейки матки. Сейчас они успешно поддаются лечению современными препаратами с направленным действием, в некоторых случаях — даже без хирургического вмешательства», — сказал эксперт.

По его словам, дисплазию вполне можно вовремя обнаружить и пролечить. Благодаря этому получится практически на 100% избежать рака.

При этом главной причиной развития опухолей считается вирус папилломы человека, который передается преимущественно половым путем. В зоне риска — все, кто имеет незащищенные половые контакты.