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Чудом выжила: в Ростове ветка насквозь пробила шею девочке при падении с гаража

В Ростове-на-Дону врачи спасли девочку, которая упала с гаража и проткнула насквозь шею 14-сантиметровой веткой, сообщается в группе ГБУ РО «Областной детской клинической больницы» в соцсети «ВКонтакте».

В хирургическое отделение № 1 ГБУ РО «ОДКБ» поступила пациентка с колото-рваной сквозной раной, полученной в результате падения с гаража. Ветка длиной около 14 см прошла насквозь шеи девочки.

В ходе обследования выяснилось, что крупные сосуды и нервы шеи не задеты — они находились в нескольких миллиметрах от ветки.

По словам лечащего врача Антона Штарева, чудо спасло ребенка от повреждений щитовидной железы, трахеи, пищевода. Ранение любого из этих органов могло привести к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода.

Хирург добавил, что операция по удалению инородного тела прошла успешно. Впереди юную пациентку ждет путь реабилитации: физиолечение и консервативная терапия, минимизирующая развитие рубца.

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