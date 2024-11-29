Чтобы похудеть в пост, нужно исключить картофель из рациона – врач

Чтобы похудеть во время поста, следует подбирать сбалансированный рацион, избегать излишков углеводов, особенно из картофеля, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Евгений Белоусов.

«Чтобы достичь желаемого результата, следует подбирать сбалансированный рацион, избегая излишков углеводов, особенно из картофеля и мучных изделий, включать в рацион больше растительных источников белка, таких как бобовые и орехи», – сказал Белоусов.

Он порекомендовал также регулярно заниматься физической активностью, чтобы поддерживать мышечную массу и уровень метаболизма.

«Некоторые могут испытывать психологические трудности в процессе поста, поэтому важно не связывать его исключительно с похудением, а воспринимать как возможность для оздоровления и саморефлексии. Пост может способствовать похудению, однако важно подходить к этому вопросу осознанно и не рассматривать его как диету», – отметил врач.

Белоусов заключил, что основной целью поста должно быть духовное и физическое очищение, а не только снижение веса.

Рождественский пост начался у православных христиан 28 ноября. Продлится он 40 дней, до 6 января.