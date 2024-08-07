Что нельзя маме: эксперты рассказали об ограничениях в питании для кормящих

В первую неделя августа во всем мире отмечают неделю грудного вскармливания. Как женщина должна питаться в этот непростой период, рассказала Общественная Служба Новостей .

Во-первых, новоиспеченной матери следует отказаться от фаст-фуда и сладостей, не употреблять алкоголь и не курить. Есть следует 4-5 раз в день и стараться соблюдать баланс витаминов, минералов и полезных микроэлементов.

«Важно соблюдать определённые несложные правила и выстраивать питание таким образом, чтобы быстрее восстановиться после родов и наладить грудное вскармливание», — отметила диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Кормящая женщина должна получать полиненасыщенные жиры, которые содержатся в льняном масле и рыбе, грецких орехах. Также матерям нужно употреблять полинонасыщенные жиры — авокадо и оливковое масло. Необходимые углеводы и клетчатку, в свою очередь, можно получить из цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов и ягод.