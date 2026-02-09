Череда ошибок врачей заставила страдать семью девочки-инвалида из Читы

Семья девочки‑инвалида из Читы отсудила почти 4 млн рублей с двух медучреждений за ошибки врачей при ведении беременности и родах, сообщает Baza .

Из-за врачебной халатности 12-летняя Ксюша из Читы прикована к постели до конца жизни. Она родилась паллиативным инвалидом с серьезными умственными отклонениями и не может говорить. Ксюша вынуждена бороться с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями. Питается и получает жизненно важные смеси девочка исключительно через гастростому.

Проблемы со здоровьем у Ксюши начались еще в утробе матери. Однако медики городского роддома не выявили аномалии головного мозга на скрининге и сообщили супругам Ольге и Дмитрию, что зародыш здоров. Судебные эксперты пришли к выводу, что если бы диагноз был поставлен верно, то у будущей матери был бы выбор прервать беременность.

Несмотря на ошибку в диагнозе, у ребенка оставался шанс на нормальное развитие, но врачи допустили вторую фатальную оплошность уже во время родов. Девочка родилась с патологией мозга из-за асфиксии, что повлияло на ее развитие. Две генетические экспертизы опровергли наличие внутриутробных аномалий. Страдания не обошли стороной и саму Ольгу: врачи неправильно зашили ее разрывы, что привело к новым заболеваниям и операциям на протяжении нескольких лет.

Через 12 лет семье Ксюши удалось добиться компенсаций. Городской роддом должен будет выплатить 1,5 млн рублей Ольге, еще 1 млн ее мужу и 400 тысяч рублей бабушке Ксюши. Кроме того, суд обязал Забайкальский краевой перинатальный центр выплатить Ольге 700 тыс. рублей в качестве компенсации за вред здоровью средней тяжести.

Однако семья намерена обжаловать решение суда, поскольку считает несправедливым, что Ксюше не были назначены компенсации, а уже полученные выплаты, по их мнению, значительно ниже положенного.

