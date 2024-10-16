Выживаемость человека, попавшего в ледяную воду, увеличивается, если время пребывания не превышает 25 минут. Кроме того, намокшую одежду ни в коем случае снимать нельзя, она играет роль изолятора, сообщила РИАМО врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Гузь.

Ранее в Охотском море спасли мужчину. Путешествие Михаила, брата Сергея и его сына Ильи Пичугиных началось 4 августа в Улан-Удэ. Они плыли от Москальво до мыса Перовского через Сахалинский пролив. Почти сразу у лодки сломался мотор, и семью унесло в открытое море. Выжил только Михаил. Он 67 дней дрейфовал на катамаране в Охотском море. Из них 20 суток ему пришлось провести с трупами брата и его сына на борту. Его спасли только 14 октября.

«Активно плыть к берегу или плавучему средству можно только в том случае, если на это уйдет не более 40 минут. Иначе отток тепла будет более интенсивным и энергетических запасов хватит ненадолго. Намокшую одежду ни в коем случае снимать нельзя, она играет роль изолятора. Выживаемость человека, попавшего в ледяную воду, увеличивается, если время пребывания не превышает 25 минут», — сказала Гузь.

Потеря тепла и смерть

Врач пояснила, что организм теряет тепло, если температура воды ниже 35 градусов по Цельсию. Однако время безопасного пребывания зависит от того, насколько быстро охлаждается организм.

«Включаются резервные системы теплопроизводства — начинается сильная дрожь. За счет быстрого сокращения мышц интенсивность саморазогрева повышается в 2-3 раза. Но через некоторое время, когда температура организма опустится до 30 градусов по Цельсию, дрожь прекращается, и организм стремительно охлаждается», — рассказала врач.

Гузь добавила, что дыхание становится редким, пульс замедляется, артериальное давление падает до критических значений. Летальный исход у человека, неожиданно оказавшегося в холодной воде, наступает значительно раньше, чем при постепенном охлаждении. Причиной гибели становится холодовой шок, развивающийся в течение 5-15 минут после погружения в воду, или нарушение дыхания.

«В экстремальных условиях без еды человек может жить в течение 8-10 дней. Одной из функций жировой ткани является запас липидов и теплоизоляция. Поэтому скорость снижения температуры тела зависит от физиологического состояния человека, его индивидуальной устойчивости к низким температурам, а также от толщины подкожно-жирового слоя», — разъяснила специалист.

Она заключила, что последствия холодового шока очень серьезные. Выживаемость зависит от возраста, физического состояния, психологического состояния, тренированности и, самое главное, температуры холодной воды, и длительности пребывания в ней.