Чебурашка, Дед Мороз и Снегурочка провели новогодний праздник для пациентов НИКИ детства

В НИКИ детства Московской области прошел новогодний праздник для пациентов с участием Чебурашки, Деда Мороза и Снегурочки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В преддверии Нового года в НИКИ детства Московской области для пациентов организовали праздничное мероприятие. К детям пришли Чебурашка, Дед Мороз и Снегурочка. Герои поздравили малышей, провели конкурсы и вручили каждому новогодний подарок.

Особое внимание вызвало появление большого Чебурашки — его мягкая фигура стала центром внимания. Дети водили с ним хороводы, пели песни и участвовали в веселых играх. Медперсонал отметил, что такие мероприятия помогают снизить стресс и поднимают настроение юным пациентам.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева подчеркнула, что главная задача коллектива — дарить детям радость и ощущение праздника даже во время лечения. По ее словам, подобные встречи поддерживают веру в чудо и создают атмосферу заботы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.