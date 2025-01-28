Бурнацкая: увеличенные лимфоузлы предупреждают об инфекции у человека

Лимфоузлы играют ключевую роль в защите нашего организма, так как являются частью иммунной системы. Их увеличение может сигнализировать об активной борьбе организма с инфекцией, об этом в разговоре с РИАМО рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

Если человек заметил, что его лимфоузлы увеличились, то рекомендуется установить точную причину этого состояния, прежде чем начать как-либо лечиться. Хотя лимфаденопатия часто бывает временной, длительное увеличение лимфоузлов или появление дополнительных симптомов требует особого внимания. В таких случаях рекомендуется обязательно посетить врача, чтобы исключить наличие серьезных заболеваний.

Почему увеличиваются лимфоузлы

Воспалительные заболевания могут стать причиной увеличения лимфатических узлов. К таким заболеваниям относятся системная красная волчанка и ревматоидный артрит. При этих состояниях в организме развивается хроническое воспаление. В результате иммунная система начинает работать более интенсивно, что приводит к увеличению лимфоузлов.

Чаще всего лимфоузлы увеличиваются из-за различных инфекций. Это могут быть как вирусные, так и бактериальные заболевания. Например, при обычной простуде или гриппе часто наблюдается увеличение шейных лимфоузлов. Такая же реакция возникает при вирусе Эпштейна-Барр, который вызывает инфекционный мононуклеоз. При бактериальных инфекциях, особенно при стрептококковом фарингите, лимфоузлы не только увеличиваются, но и становятся болезненными. То же самое происходит при ангине.

Увеличение лимфатических узлов может указывать на серьезные заболевания, включая рак. При лимфоме или метастазах из других органов лимфоузлы становятся твердыми и безболезненными. Характерной особенностью является их увеличение без признаков воспаления. Раковые клетки распространяются по лимфатической системе и вызывают увеличение узлов около пораженного органа.

Нарушения в работе иммунной системы тоже приводят к увеличению лимфоузлов. Особенно часто это происходит при ВИЧ-инфекции. На начальных этапах развития ВИЧ ослабляет защитные функции организма, из-за чего лимфатические узлы начинают увеличиваться в размерах.

При приеме некоторых лекарств, особенно антибиотиков и противосудорожных препаратов, иммунная система может слишком сильно реагировать. В результате этого происходит увеличение лимфатических узлов.

Разные группы лимфоузлов сигнализируют о проблемах в определенных зонах организма. Инфекции в области рук или грудной клетки часто проявляются через увеличение подмышечных лимфоузлов. При заболеваниях верхних дыхательных путей обычно реагируют шейные лимфоузлы. Если возникает инфекция в области таза или ног, то увеличиваются лимфоузлы в паховой области.

Когда пора идти к врачу

Несмотря на то, что увеличенные лимфоузлы часто сигнализируют о простой инфекции, существуют тревожные признаки. Немедленно записывайтесь на прием к специалисту, если заметили следующие симптомы: лимфатические узлы остаются увеличенными более месяца, они безболезненны и твердые при пальпации. Особенно важно обследоваться при сопутствующих симптомах — необъяснимом снижении массы тела, повышенной температуре или ночной потливости.