сегодня в 18:45

Будущим мамам в Подмосковье посоветовали, что взять с собой в роддом

Для будущих мам в Подмосковье составили список тех мелочей, которые сделают роды более комфортными, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Вода без газа — не менее 50 мл в удобных бутылках. Забудьте о запретах на питье: маленькими глотками — это важно.

Термальная вода, чтобы охладить себя в моменты паузы между схватками, создавая свой маленький оазис.

Гигиеническая помада приятного вкуса — спасение для сухих губ. Расческа, чтобы привести в порядок волосы, которые могут превратиться в колтуны.

Масло для интимной зоны для профилактики травм — забота о себе уже с 38-й недели.

Легкий перекус: шоколад, банан или йогурт — голод во время родов бывает коварен.

Зарядное устройство — чтобы запечатлеть этот незабываемый момент.

Упаковка впитывающих пеленок и влажные салфетки — необходимые атрибуты.

Одежда для малыша, чтобы он был самым красивым.

Чай для поднятия настроения после родов.

Компрессионные чулки для ухода за ногами.

Удобная обувь для комфорта.

Документы — паспорт, медицинская карта.

Не стоит забывать и про моральную поддержку близкого человека. Эмоциональная связь сделает этот опыт гораздо более легким и приятным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.