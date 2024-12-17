Будущим мамам в Подмосковье посоветовали, что взять с собой в роддом
Для будущих мам в Подмосковье составили список тех мелочей, которые сделают роды более комфортными, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
- Вода без газа — не менее 50 мл в удобных бутылках. Забудьте о запретах на питье: маленькими глотками — это важно.
- Термальная вода, чтобы охладить себя в моменты паузы между схватками, создавая свой маленький оазис.
- Гигиеническая помада приятного вкуса — спасение для сухих губ. Расческа, чтобы привести в порядок волосы, которые могут превратиться в колтуны.
- Масло для интимной зоны для профилактики травм — забота о себе уже с 38-й недели.
- Легкий перекус: шоколад, банан или йогурт — голод во время родов бывает коварен.
- Зарядное устройство — чтобы запечатлеть этот незабываемый момент.
- Упаковка впитывающих пеленок и влажные салфетки — необходимые атрибуты.
- Одежда для малыша, чтобы он был самым красивым.
- Чай для поднятия настроения после родов.
- Компрессионные чулки для ухода за ногами.
- Удобная обувь для комфорта.
- Документы — паспорт, медицинская карта.
Не стоит забывать и про моральную поддержку близкого человека. Эмоциональная связь сделает этот опыт гораздо более легким и приятным.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.
Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.