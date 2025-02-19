Будущим мамам Подмосковья провели занятие по физиологии родового процесса

Встреча, состоявшаяся 18 февраля, в МОЦОМД была организована в рамках школы материнства. Будущие родители получили уникальную возможность осмотреть родильные залы, послеродовые палаты и другие отделения, что помогло развеять страхи и лучше понять предстоящие события, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В ходе занятия мы с доулой подробно рассказали о стадиях родов, дыхательных техниках и методах обезболивания, доступных в роддоме. Особое внимание уделили вопросам грудного вскармливания и уходу за новорожденным в первые дни жизни», — отметила врач акушер-гинеколог отделения патологии Анна Бесараба.

Участницы активно задавали вопросы, делясь переживаниями и опасениями. Специалисты роддома предоставили исчерпывающие ответы и полезные советы, создавая атмосферу поддержки и уверенности. Мероприятие завершилось обсуждением индивидуальных планов родов и пожеланиями легких родов и здоровых малышей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.