Будущих родителей познакомят с Королевским роддомом

Руководство Королевского родильного дома приглашает будущих родителей посетить традиционную встречу в формате Дня открытых дверей, которая состоится во вторник, 24 июня, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Подобные встречи проводятся в учреждении регулярно, чтобы предоставить будущим мамам и папам возможность лично познакомиться с медицинским персоналом, узнать об условиях пребывания в роддоме и получить подробную информацию о подготовке к родам.

«Программу мероприятия мы создали исходя из нашего многолетнего опыта работы с пациентами. Гости смогут познакомиться с врачами и акушерками, пройтись по отделениям роддома и лично поговорить с заведующими и докторами, задать им все интересующие вопросы. Это поможет подготовиться, в первую очередь — морально, к встрече с малышом», — сообщила заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Королёвской больницы Юлия Яцевич.

Будущих родителей будут ждать во вторник, 24 июня, в конференц-зале Королевского родильного дома по адресу: ул. Октябрьская, д. 30 в 15:00. Предварительная запись для участия не требуется.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.