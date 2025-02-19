Брынцалов посмотрел ход строительства больницы в мкр Ольгино Балашихи

В Балашихе продолжается строительство самого крупного медучреждения Московской области — многопрофильной больницы на 1123 места в микрорайоне Ольгино. Посмотреть, как ведутся работы на объекте и на какой они стадии на сегодняшний день приехали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин, глава округа Сергей Юров, а также представители городской администрации и руководители медицинских учреждений округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как отметил спикер регионального парламента, строительство больницы в Ольгино лично поддержал президент России Владимир Путин. Старт работам был дан в марте 2024 года.

«Общая стоимость объекта составляет более 53 млрд рублей. Средства выделены из федерального бюджета и бюджета Московской области. Новое учреждение позволит оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь не только жителям восточной части Подмосковья, но и всего региона в целом. И, чтобы оправдать ожидания населения, чтобы все работы выполнялись в срок, объект находится на постоянном контроле главы региона Андрея Юрьевича Воробьёва, депутатского корпуса и муниципальных властей», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Участники встречи посетили стройплощадку. Возведение больницы площадью свыше 160 тыс. кв. м на 11 га началось чуть меньше года назад, а строители уже приступили к устройству четвёртого этажа.

Подробнее о работах рассказал директор проекта Сергей Храбрый.

«Работы идут с небольшим опережением в графике. На сегодняшний день выполняется монолитное устройство железобетонного каркаса на первом, втором, третьем и четвёртом этажах основного корпуса больницы. Также мы приступили к фундаментной плите патологоанатомического корпуса и земляным работам крытой автостоянки. На сегодняшний день на объекте работают порядка 450 человек и более 40 единиц строительной техники», — отметил Храбрый.

Делегация проследовала в штаб строительства, чтобы в рамках здравчаса обсудить планы и чему необходимо уделить приоритетное внимание.

Открыл совещание Игорь Брынцалов, он обозначил ключевые вопросы.

«Мы традиционно собрались сегодня, чтобы решать задачи в командном режиме. Стройка идет согласно графику. Но важно, обсудить еще и то, что должно с ней идти параллельно. Это касается прилегающей инфраструктуры, дорог, выходов на главные трассы и так далее. Ну и, конечно, очень важно, находясь в этом процессе, говорить еще о том, что будет происходить со здравоохранением городского округа, которое ждет трансформация. Тут важно мнение жителей», — сказал парламентарий.

В дискуссию вступил Максим Забелин. По его словам, несмотря на то, что новая больница станет крупным межмуниципальным медицинским центром и будет, как многопрофильный стационар оказывать высокотехнологичную медпомощь населению по разным профилям, назревает главный вопрос.

«Что будет с теми корпусами больницы, которые сейчас имеются. Поэтому со стороны Министерства будут предложения, мы надеемся на поддержку со стороны городского округа, где-то, возможно, нас подправите, где-то посоветуете, как нам правильно сохранить те компетенции, которые действительно в округе уже есть», — отметил он.

Тему продолжил Сергей Юров. Он подчеркнул, что «будущую структуру Балашихинской больницы необходимо планировать с точки зрения доступности медицинской помощи в округе и удовлетворенности со стороны населения. Поэтому уже на этом этапе мы встречаемся с жителями, обсуждаем этот вопрос».

Еще одна не менее важная тема в повестке здравчаса — развитие дорожно-транспортной сети в микрорайоне.

«У нас 9 объектов, которые мы планируем к реализации, 8 объектов из них у нас включены в госпрограмму на сумму 26 миллиардов рублей. По ним заключены контракты. Это путепровод „Чёрное“, улица Струве и улица Шестая. Стоит отметить, что улица Струве у нас достаточно важный объект — соединив её с улицей Рождественская, мы получим достаточно жесткий каркас по доступности к больнице. Также улица Шестая, которая на сегодняшний день является подъездной в частном секторе, будет переводиться в двухполосную дорогу. По следующим пяти объектам на сегодняшний момент у нас заходит вся конкурсная документация на комиссию в марте. В том числе это самый основной объект, который мы ожидаем — реконструкция Носовихинского шоссе», — перечислил заместитель главы администрации округа Балашиха Алексей Ковалев.

В завершении участники встречи провели открытое обсуждение. Все внесенные вопросы и предложения будут рассмотрены в рамках следующего визита на объект, который запланирован на апрель.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.