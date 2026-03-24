Больные раком россиянки массово замораживают яйцеклетки

Россиянки начали чаще замораживать яйцеклетки в случае нахождения у них онкологии. Женщины делают это до того, как начать лечение от рака, чтобы увеличить шансы на беременность в дальнейшем, сообщает SHOT .

Онкологи в РФ начали чаще предлагать россиянкам криконсервацию яйцеклеток или ткани яичника. Таким образом можно сохранить шансы стать мамами после проведения агрессивной противораковой терапии.

На первом приеме после обнаружения рака доктора предлагают женщинам сберечь фертильность, прибегнув к криоконсервации. На такой шаг идет каждая вторая россиянка в возрасте до 42 лет.

В РФ прибегают к витрификации или сверхбыстрому охлаждению яйцеклеток. Благодаря этому, получится сберегать биоматериал в криобанке на протяжении долгих лет.

В дальнейшем у женщины будет возможность либо родить самой, либо прибегнув к услугам суррогатной матери. После проведения химиотерапии шансы забеременеть у женщин до 35 лет, переборовших онкологию, составляют более 40%. После 40 они уменьшаются до 20%.

