Более ста жителей Домодедова сдали более 46 литров крови в День донора

Накануне 102 домодедовца подарили шанс на жизнь тяжело больным детям — вместе они сдали более 46 литров крови. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Кровь нельзя изобрести, поэтому за каждой каплей донорской крови стоит чье-то выздоровление и чья-то возможность вернуться к полноценной жизни. Каждый донор совершает настоящий подвиг, ведь именно благодаря им спасаются жизни маленьких пациентов, нуждающихся в экстренной помощи.

«Спасибо каждому, кто пришел в Молодежный центр „Победа“, а также организаторам таких важных акций. Вместе делаем этот мир лучше и помогаем бороться за жизнь!» — отметила глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Она подчеркнула важность донорства и призвала жителей округа продолжать участвовать в подобных мероприятиях.

Акция по сдаче крови прошла в теплой и дружеской атмосфере. Участники акции подчеркнули, что сдать кровь — значит быть готовым помочь в самый нужный момент.

«Каждый из нас может оказаться в ситуации, когда потребуется переливание — после аварии, операции или в ходе лечения. Если не будет нужного пакета крови — человек может погибнуть. Именно поэтому так важно становиться донором регулярно», — делятся участники акции.

«День донора» в Домодедово стал еще одним примером того, как неравнодушие и участие могут спасти жизни. Организаторы планируют проводить подобные мероприятия и в дальнейшем, привлекая все больше добровольцев.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.