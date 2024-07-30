Более 900 единиц медоборудования поставили в МОНИКИ за три года

В МОНИКИ за последние 3 года было поставлено более 900 единиц медицинского оборудования, среди них аппарат МРТ, 2 рентгенологических ангиографа, аппараты типа С-дуга, УЗИ-аппараты, ангиографическая система, 2 офтальмологических лазера, 3 аппарата КТ, в том числе стоматологических и другое. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«МОНИКИ — флагман подмосковной медицины, который мы активно развиваем. Ремонтируем отделения, оснащаем их современным медицинским оборудованием, создаем комфортные условия для пребывания пациентов и для работы сотрудников. За 3 года в институт поставлено 905 единиц медицинского оборудования, среди которого аппарат МРТ, рентген-аппараты, аппараты КТ и другая медтехника на сумму более 2,76 млрд руб. Все это позволяет врачам проводить высокотехнологичные операции и развивать существующие направления оказываемой медпомощи жителям», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Недавно в МОНИКИ заработали первый в регионе спектральный компьютерный томограф и роботизированная система навигации для выполнения биопсии и малоинвазивных процедур.

Медтехника закупается по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.