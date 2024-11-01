Более 9 тыс госпитализаций провел центр паллиативной помощи Подмосковья в 2024 г

В Московской области работает координационный центр с круглосуточной многоканальной «горячей линией» по оказанию паллиативной помощи детям и взрослым региона. С начала года центр провел более 9 тыс. госпитализаций, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы продолжаем формировать в регионе систему современной паллиативной помощи. Единый координационный центр управляет всеми вопросами касательно оказания паллиативной медицинской помощи в стационарах, поликлиниках, а также работы патронажных бригад», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Получить необходимую информацию можно на интернет-портале «Паллиативная помощь». Он содержит сведения об оказании паллиативной помощи на дому, госпитализации пациентов в профильные стационары, уходе за паллиативными пациентами и другие важные разделы.

Задать все интересующие вопросы по оказанию медпомощи паллиативным пациентам можно по номеру «горячей линии»: 8(498)683-83-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что 35 регионов России заимствуют практику Подмосковья по повышению квалификации врачей.

«35 регионов у нас участвуют в этой программе, и мы стараемся все самое лучшее привлечь. Ищем врачей, приглашаем в наш регион. Существуют специальные программы», — рассказал глава Подмосковья.