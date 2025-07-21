Более 8,6 тыс звонков поступило на горячую линию главврача в Ленинском округе

Около трех лет назад начала работу горячая линия главного врача Видновской клинической больницы. С каждым годом все большее количество жителей Ленинского округа звонят на нее, чтобы получить помощь или консультацию. За первое полугодие 2025 года на горячую линию обратились свыше 8,7 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Все больше наших пациентов и их близких пользуются возможностью позвонить напрямую в приемную руководителя и получить всю актуальную информацию из первых рук. За весь 2024 год зафиксировано около 8 тысяч обращений, а в текущем году это количество превышено уже в первой половине года», — приводятся в сообщении слова заместителя главного врача Видновской клинической больницы по общим вопросам Николай Нечитайлов.

Уточняется, что частой темой для обращений является состояние здоровья близких, находящихся на лечении в стационаре больницы. Родственники пациентов могут осведомиться, например, о том, как человек перенес операцию. Многие обращения связаны с вызовом врача на дом или работой патронажной службы. На их долю приходится половина всех звонков. Также значительная часть вопросов, с которыми звонят люди, касается записи к узкопрофильным специалистам или на диагностические исследования. Кроме того, пациенты обращаются по поводу обеспечения рецептурными лекарственными препаратами и оформления листов нетрудоспособности.

Телефон единой горячей линии по вопросам здравоохранения в Подмосковье: 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора необходимо набрать добавочный номер медицинской организации. Для Видновской клинической больницы это: 18004. Ответ на звонок поступит непосредственно из приемной главного врача. Такой канал связи позволяет жителю быстро и эффективно получить необходимую информацию или решить возникшую проблему.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.

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