Более 8 млн электронных рецептов на льготные лекарства выдали в Подмосковье в 2024 году

Рецепты на льготные лекарства в Московской области оформляются в электронном виде. Сделать это можно на приеме у врача или через сеть Интернет, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Основным преимуществом электронных рецептов является экономия времени на походе в поликлинику, так как врач может скорректировать или продлить действующий рецепт на льготное лекарство на онлайн-примере. Всего с начала года в регионе было оформлено более 8 млн электронных рецептов на льготные лекарства», — сказал и. о. министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.

В ходе онлайн-приема электронный рецепт продлит или скорректирует лечащий врач, а пациенту достаточно будет назвать свои данные в аптеке государственной сети «Мособлмедсервис», чтобы получить препарат. Информация о выписанных рецептах хранится в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг «Здоровье».

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через тел.122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.