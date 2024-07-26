Более 7,3 тыс человек обратились за помощью из-за укусов клещей в Подмосковье

По данным Роспотребнадзора , в Подмосковье за медицинской помощью из-за укусов клещей обратились более 7,3 тыс. человек, сообщает пресс-служба ведомства .

Эти показатели представлены по состоянию на 24 июля 2024 года. Они не превышают среднемноголетний уровень и ниже аналогичного периода 2023 года.

Порядка 1,5 тыс. клещей были исследованы специалистами, которые в 13,9% случаев выявили возбудителей иксодового клещевого боррелиоза, в 1,8% — гранулоцитарного анаплазмоза человека. Кроме того, было зарегистрировано 102 случая болезни Лайма, это ниже аналогичного периода 2023 года на 22,1%.

В регионе с целью профилактики проводится вакцинация против клещевого энцефалита. Уже привито порядка 14 тыс. человек, из них более 4,7 тыс. — дети. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом не было зафиксировано.

Также в Подмосковье обработали около 5,2 тыс. га земли, где более 32,5% принадлежит территории летних оздоровительных учреждений.

Роспотребнадзор следит за эпидемиологической обстановкой по инфекциям, связанным с укусами клещей.

Ранее в Подмосковье клещ забрался в ухо 75-летнего мужчины. Вредитель едва не лишил мужчину слуха.