Более 70 врачей пришли работать в Королевскую больницу в 2024 году

Привлечению медицинских специалистов в Королеве уделяется особое внимание. Так, с начала года к работе в округе приступили еще 76 врачей. В их числе — рентгенологи, акушеры-гинекологи, кардиологи, офтальмологи, терапевты, психиатры, урологи, детские хирурги и др. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городе постоянно проводятся дни открытых дверей для выпускников медицинских вузов, на которых ребят знакомят не только с больницами и поликлиниками, в которые приглашают работать, но и с городской инфраструктурой, возможностями для отдыха, спорта, развития детей.

Выезжают представители Королевской больницы и в соседние регионы, где встречаются с выпускниками медвузов и молодыми специалистами.

Врачам, приезжающим из других городов, в Королеве предлагается компенсация аренды квартир и служебное жилье. Также медицинские работники принимают участие в региональной программе «Социальная ипотека», сертификаты программы получили уже 66 королевских специалистов.

В 2023 году коллектив Королевской больницы пополнили 263 медицинских работника: 123 врача и 140 сотрудников среднего медперсонала.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.