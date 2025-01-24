Более 7 тыс единиц оборудования закупили в поликлинику Лобни

Глава Лобни Анна Кротова встретилась с главным врачом Лобненской больницы Викторией Тен. Были обсуждены вопросы дальнейшего лицензирования Центральной поликлиники и поставки современного медицинского оборудования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Недавно Лобненская больница получила еще одну новую гинекологическую стойку, а в конце прошлого года был поставлен современный ультразвуковой аппарат. Всего только для новой поликлиники было закуплено более 7 тысяч единиц необходимой техники», — рассказала Кротова.

Также на встрече обговорили вопросы повышения качества медицинских услуг и пути снижения количества жалоб от жителей.

Для оперативного реагирования на обращения пациентов создан чат «ДоброЗдрав Лобня» — на вопросы там отвечают главный врач Лобненской больницы и заведующие отделениями. Здесь же публикуется информация о работе городских медучреждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.