Более 600 жителей Сергиева Посада посетили врачей в новой Елизаветинской поликлинике

Поликлиника Елизаветинской больницы в Сергиевом Посаде рассчитана на 450 посещений в сутки, к ней прикреплены свыше 30 тысяч человек — жители Хотькова и ближайших населенных пунктов. В первый день работы на прием обратилось 630 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новая больница была построена по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Современные корпуса пришли на смену старым баракам земской лечебницы, которые были возведены в 1912 году.

Сейчас в поликлинике ведут прием врачи 12 специальностей, работает дневной стационар на 10 коек. Совсем скоро в поликлинику из старого здания переедет стоматологическая служба. 17 февраля ждут открытия диагностического корпуса, а затем и стационара.

Решается вопрос с организацией парковочного пространства. На территории больницы, в связи с требованиями антитеррористической безопасности, оставлять личный транспорт нельзя. Исключение сделают для инвалидов-колясочников, для них здесь оборудуют 8 машиномест. Для остальных пациентов будет благоустроена площадка через дорогу — у железнодорожных путей. Это муниципальная территория, которая на ночь будут закрывать шлагбаумом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.