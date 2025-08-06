Более 60 заявок поступило на участие в профпремии «Подмосковный фельдшер»

В Московской области продолжается прием заявок от среднего медицинского персонала на участие в премии «Подмосковный фельдшер». Победители получат денежное вознаграждение в размере 200 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Впервые премия «Подмосковный фельдшер» была проведена в 2021 году. Такие мероприятия позволяют нам поддержать медицинских специалистов, давно работающих в регионе, и отметить их профессионализм. Прием заявок продлится до 15 августа. На данный момент уже более 60 человек подали заявки на участие в премии», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Всем участникам предстоит пройти оценочные процедуры: ответить на теоретические вопросы, решить практические задания и ситуационные задачи. Подвести итоги премии планируется в декабре 2025 года. Решение выносит экспертная комиссия на основании прохождения испытаний.

Для участия в премии необходимо иметь медицинский стаж в медорганизациях Минздрава Подмосковья не менее 5 лет, из которых 3 в занимаемой должности, и работать не менее, чем на полную ставку. Для подачи заявки врачам необходимо направить ее на электронный адрес: mz_momk1_sestra@mosreg.ru или лично в областной медколледж.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения в 2024 году. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, до конца 2024-го в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин «скорой», — сказал губернатор.