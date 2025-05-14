Более 60 тыс жителей Подольска прошли диспансеризацию с начала года

В Подольске более 60 тыс. жителей округа прошли диспансеризацию с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Диспансеризация является одним из самых важных шагов для поддержания здоровья. Пройти бесплатное обследование жители округа могут во всех поликлиниках Подольской областной клинической больницы, во время выездов медицинских бригад на предприятия, в рамках проведения Единых дней диспансеризации, в рамках Дня открытых дверей в Центре амбулаторной онкологической помощи. Также летом в парке имени Виктора Талалихина.

Если в течение 12 последних месяцев пациент посещал поликлинику и проходил обследования, входящие в первый этап диспансеризации, в том числе для госпитализации, их результаты по умолчанию включат в диспансеризацию как пройденные ранее. Второй этап проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза.

Также с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00 в округе работает Telegram-чат «Подольск. Здоровье». Представители государственных медицинских организаций округа оперативно помогают в решении проблем в сфере здравоохранения.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.