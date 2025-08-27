Более 5,5 тыс детей осмотрели врачи НИКИ детства в ходе выездов мобильных бригад

Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) регулярно проводят выездные осмотры и консультации маленьких пациентов с помощью мобильных комплексов, оснащенных необходимым оборудованием. Всего с начала года было совершено 95 таких выездов, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Специалисты нашего института проводят осмотры и консультации маленьких пациентов с тяжелыми патологиями. Благодаря выездам, мы можем скорректировать лечение и провести более углубленную диагностику. Всего с начала года было осмотрено уже более 5,5 тыс. детей, из них 326 были направлены в многопрофильный стационар НИКИ детства», — сказала директор НИКИ Нисо Одинаева.

В состав выездной бригады входят пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог, нефролог, а также врач ультразвуковой диагностики. Сам передвижной комплекс оснащен современной медицинской техникой, включающей клинико-диагностическую лабораторию, аппараты эхокардиографии, УЗИ экспертного класса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.