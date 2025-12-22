Более 5,5 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье с начала года

Жители Московской области могут проконсультироваться с врачом онлайн — не выходя из дома. На телемедицинской консультации врач может продлить электронный рецепт на льготное лекарство, рассказать об итогах диспансеризации или пройденных исследований, при необходимости скорректировать лечение. Также телемедицинскую консультацию могут получить беременные женщины и дети, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Телемедицина позволяет пациенту получить целый комплекс медицинских сервисов в любом удобном месте, где есть стабильное подключение к Интернету. Важно, что для этого даже не надо идти в поликлинику, что особенно актуально в период подъема ОРВИ. С начала года врачи в Подмосковье провели более 5,5 млн телемедицинских консультаций, что в 3 раза больше, чем в прошлом году», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «РТ ДокторОнлайн», портал Госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, по телефону горячей линии 122, чат-боты в Telegram и MAX или на приеме у лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.